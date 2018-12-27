الجنادرية 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسزار رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الأثيوبي الفريق أول سعري مكونن اليوم، جناح وزارة الدفاع المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، والذي يعكس واجهة الوزارة حاضرها وماضيها وتطورها لزوار المملكة من الداخل والخارج.واطلع الفريق أول سعري مكونن على محتويات الجناح، من خلال ما تقدمه القوات والإدارات والجهات التابعة لوزارة الدفاع لجميع محتويات الجناح من أسلحة قديمة أثرية، وأسلحة حديثة، ومعدات ثقيلة، والأنشطة والعروض التي تقدم داخل وخارج الجناح التي تتواكب مع أهمية هذا المهرجان، مستمعاً إلى شرح مفصل عن أجنحة الوزارة وما تضمه من قطاعات برية وبحرية وجوية وقوات للدفاع الجوي، بالإضافة إلى الإدارة العامة للخدمات الطبية، وإدارة مكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمساحة العسكرية، وإدارة الشهداء والمحاربين القدماء للقوات المسلحة، وكذلك المؤسسة العامة للصناعات العسكرية ومركز الحرب الفكرية.// انتهى//21:04ت م0248