الرياض 20 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واسفيما يلي السيرة الذاتية للأستاذ هندي بن عبدالله بن حميدان السحيمي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه مساعداً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة:ولد في عام 1393هـ.المناصب السابقةمحاسب في شركة عدوان للصناعات الكيمائية المحدودة 1997-1998ممدير المحاسبةفي شركة عدوان للصناعات الكيمائية المحدودة 1998-2000ممدير الشؤون المالية والإدارية في شركة عدوان للصناعات الكيمائية المحدودة 2001-2004ممدير وحدة الميزانية والتقارير المالية في هيئة السوق المالية 2004-2010ممدير الإدارة المالية بهيئة السوق المالية 2010-2015ممستشار مالي بمكتب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالأمانة العامة بمجلس الوزراءمجلس الوزراء 2015-2017موكيل للشؤون الميزانية والتنظيم المكلف، ووكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات المكلف بوزارة المالية 2017مالسيرة التعليميةبكالوريوس محاسبة من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود عام 1997م.ماجستير محاسبة من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود عام 2004م.حاصل على العديد من البرامج التدريبية داخل المملكة وخارجها.عدد من الدورات المتخصصة في مجال الميزانية وتحليل التكاليف وإدارة الأداء المالي• الدورات:1. تدريب على رأس العمل في هيئة الأوراق المالية في عام 2014م.2. دورة (لمحات عن رأس المال ومنتجات الديون) في عام 2013م.3. دورة (تمويل واستراتيجيات الاستثمار بالأسهم) في عام 2011م.4. دورة (الأعمال الإستراتيجية والتحليل المالي) في عام 2005م.• برنامج اكسفورد للإدارة المتقدمة والقيادة في عام 2007م في اكسفورد.• برنامج المهارات الاساسية في التحليل من معهد نيويورك المالي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006م.// انتهى //21:04ت م0249