الرياض 20 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واسرفع معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للخارجية.وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "أعتز بالثقة الملكية الغالية وأسأل الله العون والتمكين للعمل على تحقيق تطلعات القيادة بما هو منوط بوزارة الخارجية".وأوضح معاليه أن الأوامر الملكية الصادرة اليوم تؤكد حرص القيادة على مواصلة تطوير العمل الحكومي بكافة جوانبه ومجالاته، وأكدت الدعم لوزارة الخارجية لمواصلة العمل على تعزيز نجاحات الدبلوماسية السعودية في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030.// انتهى //21:06ت م0250