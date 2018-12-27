عمان 20 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واسالتقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، دولة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الدكتور عمر الرزاز، ومعالي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ودولة رئيس مجلس الأعيان الأستاذ فيصل الفايز، وذلك على هامش زيارته للمملكة الأردنية.وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز الشراكة بين ديوان المراقبة العامة ونظيرة الأردني بهدف تفعيل كفاءة المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، والدور المهم الذي تقوم به الأجهزة الرقابية من خلال تبادل الخبرات للوقوف على أفضل الممارسات العالمية التي تصون المال العام وتحافظ عليه.// انتهى //22:11ت م0271