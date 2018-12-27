جدة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الحديقة الثقافية في دورتها الثانية ، بساحة النورس التي تعد أكبر ساحات واجهة جدة البحرية الجديدة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، وعدد من مدراء الجهات الخدمية بمنطقة مكة المكرمة .وتأتي هذه الحديقة ضمن ملتقى مكة الثقافي الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، مع مواصلة شعار الدورة الأولى "كيف نكون قدوة "واستحداث جوائز يتم منحها للقدوات في محافظات منطقة مكة المكرمة .وتجول الأمير خالد الفيصل عقب قص الشريط داخل الحديقة الثقافية التي تقع على مساحة تربو عن 42 ألف متر مربعٍ ، وتُعد إحدى مبادرات أمانة جدة في ملتقى مكة الثقافي، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية المتمثلة في إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة التعليم, ووزارة الصحة, وجامعة الملك عبدالعزيز, والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ووزارة الحج، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وميناء جدة الإسلامي، ووزارة الإعلام، وجمعية الثقافة والفنون، والجوازات، وجامعة جدة، والشرطة، والمرور، وحرس الحدود، والدفاع المدني، والهلال الأحمر السعودي .بعد ذلك عُزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل الخطابي المُعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، كما شاهد سموه والحضور فيلمًا تعريفيًا عن الحديقة ، وكيفية اختيار الموقع الحالي لها، وإيضاح محتويات وأجنحة الحديقة الثقافية .وقال الأمير خالد الفيصل في تصريح صحفي بعد تدشين سموه للحديقة الثقافية: "اسأل الله العلي القدير التوفيق لهذه البلاد تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-"، مؤكدًا سموه أن البرامج التي تحتضنها الحديقة الثقافية المقامة على كورنيش جدة تعطي انطباعًا جميلًا عن أبناء جدة .وقدّم أمير منطقة مكة شكره لأهالي جدة وفي مقدمتهم محافظها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، وأمينها صالح التركي، على الجهود التي بذلوها لتخرج الحديقة الثقافية بالشكل الذي بدت عليه، داعيًا أهالي جدة إلى زيارة الحديقة والاطلاع على ماتحويه، كما قدّم سموه شكره للجهات المشاركة في مسيرة بناء الإنسان وتنمية المكان في المنطقة.وفي الختام كرّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة الجهات المُساهمة والمشاركة في الحديقة الثقافية.يُذكر أن الحديقة الثقافية تستمر فعالياتها لمدة 10 أيام خلال إجازة منتصف العام، وتقدم أكثر من 40 فعالية ثقافية منوعة لسكان وزوار جدة، وتهدف إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة .// انتهى //22:13ت م0272