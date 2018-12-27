الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسافتتحت مباريات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بمباراتين أقيمتا في حفر الباطن والمجمعة.وفاز فريق الباطن بهدفين دون رد على ضيفه القادسية بملعب نادي الباطن، حملا توقيع اللاعب كريستيان دا كروز في الدقيقتين " 65 و90"، ليصل الباطن إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز الثامن.وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية فاز فريق الفيصلي بهدف دون رد على نظيره الفيحاء ، سجله اللاعب دييجو كالديرون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.وارتفع رصيد الفيصلي بهذا الانتصار إلى 23 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى//22:20ت م0273