عمان 20 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واسرأس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وفد الديوان لزيارة ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية يومي الخميس والجمعة الموافق 20 و 21 / 4 / 1440هـ وتوقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، فيما وقعها من الجانب الأردني معالي رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبدالحميد الخرابشة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهازين.وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من البنود المتعلقة بآليات تطوير التعاون الثنائي في مجال المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية في إطار الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها كلا الجهازين.ورفع الدكتور العنقري بعد توقيع مذكرة التفاهم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة بتفويضه بتوقيع مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة الأردني، مؤكداً أن هذه المذكرة ستعزز أوجه التعاون القائم مع الديوان الأردني، في جوانب عدة في مقدمتها تبادل الخبرات العلمية والعملية والمهنية، والتدريب والدراسات والأنظمة والبرامج التي من شأنها تطوير آليات العمل والرفع من مستوى التقارير التي يقدمها الجانبان عن أعمالهما الرقابية.وقال الدكتور العنقري إن التعاون الفعال مع الجهاز الأردني قد بدأ منذ سنوات، حيث قام عدد من منسوبي الجهازين بزيارات متتالية وتنفيذ برامج تدريبية متنوعة آتت ولله الحمد ثمارها، وأسهمت في الرفع من كفاءة الموظفين اللذين التحقوا بها، وتطوير قدراتهم، كما قام معالي رئيس الديوان والوفد المرافق بزيارة معهد التدريب التابع للجهاز الأردني واطلعوا على ما يشتمل عليه المعهد من تقنيات حديثة في مجال التدريب.// انتهى //22:22ت م0274