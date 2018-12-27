عدن 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأعلن الجيش اليمني اليوم عن عملية عسكرية جديدة لتحرير ما تبقى من مديريات خب والشعف بمحافظة الجوف شمال اليمن.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي، قوله " إن الجيش الوطني اليمني بمحور الجوف توغل في جبهة صبرين 8 كم اتجاه منطقة الشعف، وكبد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة"، مؤكدًا استمرار العملية العسكرية حتى تحرير ما تبقى من المناطق التي ما تزال تحت سيطرة العدو.// انتهى //22:35ت م0278