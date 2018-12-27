عام / الجيش اليمني يعلن عن عملية عسكرية جديدة في الجوف شمال اليمن
الخميس 1440/4/20 هـ الموافق 2018/12/27 م واس
عدن 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واس
أعلن الجيش اليمني اليوم عن عملية عسكرية جديدة لتحرير ما تبقى من مديريات خب والشعف بمحافظة الجوف شمال اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي، قوله " إن الجيش الوطني اليمني بمحور الجوف توغل في جبهة صبرين 8 كم اتجاه منطقة الشعف، وكبد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة"، مؤكدًا استمرار العملية العسكرية حتى تحرير ما تبقى من المناطق التي ما تزال تحت سيطرة العدو.
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