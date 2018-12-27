الرياض 20 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واسفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور عبدالله بن فخري بن محمود الأنصاري الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه مستشاراً في وزارة الداخلية بالمرتبة الممتازةالمناصب السابقةعضو مجلس الشورى اعتبارا من 1438/3/3هـ.مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية (1430هـ / 2009م – 1436هـ/2015م).عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، ومستشار غير متفرغ لرئيس الهيئة (1430هـ / 2009م - 1436هـ/2015م).عضو هيئة تدريس غير متفرغ بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (1433هـ / 2012م).أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز (1430هـ / 2009م - 1431هـ/2010م).كبير خبراء متخصص في الشؤون القانونية والأمن القومي بمعهد سياسـة الأمن القومي بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية (2006 – 2008م).كبير زملاء متخصص في الشؤون القانونية وشؤون الدول العربية والخليج ببرنامج دراسات الجزيرة العربية والخليج بجامعة فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية (2007 – 2010م).كبــير خبراء قانونيين في أنظمــة الدول العربية والقانــون الدولي والشريعة الإسلامية بقسم القانون بالكونجرس بالولايات المتحدة الأمريكية (2005 – 2007م).المشاركة ونخبة من أعضاء الكونجرس في عدد من اللجان الخاصة (Task Forces) بمعهد سياسة الأمن القومي بجامعة جورج واشنطن وبطلب من مجلس الشيوخ الأمريكي لتقديم التوصيات للإدارة الأمريكية بشأن عدد من القضايا القانونية، والسياسية الداخلية والخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية (2006– 2009م).خبير قانوني لدى المحاكم الفيدرالية، ومكاتب المحاماة (قضايا التعويضات، القضايا الجنائية، العقود) بالولايات المتحدة الأمريكية (2006 – 2009م).مستشار (غير متفرغ) في عدد من القضايا بتكليف من سفراء خادم الحرمين الشريفين في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية (2005 – 2009م).شغل العديد من المناصب الأكاديمية والبحثية في العديد من الجامعات في تخصص القانون ( 1992م – 2005م).أنتج العديد من المؤلفات والبحوث في مجال القانون وحقوق الإنسان ومحاربة التطرف والإرهاب.حصل على شهادة الدكتوراه في القانون (تخصص: قوانين أمن الدولة، القانون الدولي، القانون المقارن، حقوق الإنسان) من جامعة فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005م.حصل على شهادة الماجستير في القانون المقارن من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2000م.حصل على شهادة الماجستير في فرع الفقة والأصول: شعبة الفقة (بامتياز مع التوصية بطبع رسالة الماجستير) من جامعة أم القرى بمكة عام 1997م.حصل على شهادة البكالوريس في قسم الدراسات الإسلامية (بامتياز مع مرتبة الشرف) من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1990م.// انتهى //22:41ت م0279