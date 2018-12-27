الرياض 20 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واسفيما يلي السيرة الذاتية للأستاذ هزاع بن بكر بن ملوح القحطاني الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه عضواً في مجلس الشورىالمناصب السابقة• رئيس مجلس ادارة شركة امد للاستثمار وتطوير الأعمال القابضة.• رئيس مجلس ادارة شركة امد للملاحة.• رئيس مجلس ادارة شركة امد للاستثمار مصر.• رئيس شركة مجموعة بيون الدولية.• عضو مجلس ادارة الغرف الدولية السعودية.• عضو مجلس الأعمال السعودي المصري.• عضو مجلس الأعمال الكوري.• مؤسس شركة الخليج للملاحة الأماراتية.2013 - 2016 م مؤسس ورئيس مجلس شركة الخليج للملاحة القابضة الأماراتية.2003 - 2010 م مؤسس وعضو مجلس شركة الخليج للملاحة الأماراتية1988 - 2004 م مدير عام الشركة العربية لنقل البتروكيماويات .1988 - 2003 م امين مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري .2000 - 2002 م عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن.1992 - 1994 م نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البحري أمريكا .1993 - 1994 م نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البحري اسيا.1992 - 1993 م نائب المدير التنفيذي للإدارة الفنية و للخطوط بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري .1988 - 1992 م نائب المدير التنفيذي للإدارة المالية والإدارية الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري .1986 - 1988 م مدير ادارة المراجعة الداخلية الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري .1984 - 1986 م مساعد مدير الادارة الماليةالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري .السيرة العملية :• يتمتع السيد القحطاني بما يزيد عن 25 عام من الخبرة في مجال شركات الملاحة الدولية الرئيسية على مستوى الإدارة التنفيذية العليا، وكان عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات الكبرى.• كما أنه عضو في "المجلس التنفيذي للصادرات السعودية" وعضو نشط في العديد من البعثات إلى مختلف البلدان بهدف الترويج للصادرات السعوديةالسيرة التعليمية :• الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ألاباما اي اند ام - الولايات المتحدة الأمريكية.• البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود.المؤتمرات والدورات:• قام بتقديم عدة اوراق في النقل البحري والاستثمار فيها وذلك بين عامي ( 1985 – 2010 م ).• اخر ورقة كانت في عام 2010 م ، ورقة في تحليل فرص الاستثمار في ناقلات البترول بمؤتمر الموانئ بجدة.• حضر عدة دورات تنفيذية ومنها:1. الادارة المتقدمة في جامعة تكساس اي اند ام في عام 1988 م .2. منتدى دور كبار التنفيذين – لوزان – سويسرا في عام 2001 م .3. دراسة مكونات صناعة النقل البحري – كامبرج – بريطانيا في عام 1984 م .// انتهى //22:41ت م0280