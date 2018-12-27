الرياض 20 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واسفيما يلي السيرة الذاتية للأستاذ بندر بن محمد بن سلطان عسيري الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه عضواً في مجلس الشورىالمناصب السابقة• مؤسس شركة سهيل للإعلان الرقمي عام 2011م، وعدد اخر من الشركات العاملة في مجال الاعلام و التسويق الرقمي.• عضو مجلس ادارة "الهيئة العامة للترفية" بالمملكة.السيرة العلمية• شغل منصب رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف (2015 م – 2017م).• رئيس مجلس ادارة عرب سات (2015 م – 2017م).• شغل منصب رئيس مجلس ادارة "الشركة السعودية لقياس وسائل الاعلام" (2016-2017م).• عضو مجلس ادارة شركة جدة للتنمية و التطوير العمراني بين (مارس 2017م – نوفمبر 2017م).• مدير عام شركة الخليجية للإعلان (2007 – 2011م).• مدير تنمية الموارد البشرية بشركة المراعي (2003 – 2006م).السيرة التعليمية• الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة ليستر.• شهادة البكالوريوس في اللغة الانجليزية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.// انتهى //22:42ت م0281