جدة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسيشهد مسرح معرض جدة الدولي للكتاب يوم غد في ثاني أيامه عرض مسرحية "ألف ليلة ونص" من تأليف هيثم السيد، وإخراج خالد الباز، تعقبها مساجلة شعرية تشترك فيها طالبات من جامعة الأميرة نورة،وعلى صعيد ورش العمل التي تقام ضمن فعاليات معرض جدة للكتاب، فيستمر عمل ورشة وسائل التعليم والاحتياجات الخاصة والمعارض الفوتوغرافية لجمهورية المكسيك، الذي يتناول معالم البيئة والآثار فيها وكذلك المعارض الفوتوغرافية للولايات المتحدة الأمريكية عن معالم البيئة والآثار فيها ، إضافة إلى ورشة الرسم الدولية المشتركة مع عرض لأصغر مصحف في العالم، ومعرض وورش الخط العربي، التي تعرض فيه لوحات من طالبات متميزات من خلفيات لغوية متعددة، ومعرض التراث الأردني.الجدير بالذكر أن جميع ورش العمل تستمر من العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء طوال أيام المعرض .// انتهى //22:52ت م0283