سكاكا 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ، بالأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – التي أكدت على حرصه لمواصلة الإصلاح وتحقيق التنمية في المملكة .وقال سموه : إن الأوامر الملكية شملت أهم ما يمس حياة المواطن، والسعي لراحته وأمنه ، كما أن دعم إمارات المناطق بالكفاءات والقيادات الإدارية الشابة يؤكد حرص القيادة الرشيدة على استمرار تطوير الإدارة المحلية لاستدامة مسيرة التنمية والتطوير والازدهار، ومواصلة السير على الطريق الصحيح، والوصول بإذن الله لتحقيق أهداف رؤية 2030 التي رسمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .وأعرب سمو نائب أمير منطقة الجوف عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على ما بذله من جهود خلال إمارته لمنطقة الجوف، داعيًا لسموه بالتوفيق للعمل في أطهر بقاع الأرض .وهنأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالثقة الملكية بتعيينه أميرًا لمنطقة الجوف، داعيًا الله لسموه بالتوفيق لخدمة المنطقة وأهلها.//انتهى//23:09ت م0285