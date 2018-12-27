جدة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأطلقت الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة اليوم ، أعمال المؤتمر العلمي بعنوان "المستجدات في أمراض الروماتيزم" ، بحضور رئيس الجمعية السعودية لأمراض الباطنة أستاذ أمراض الروماتزم بجامعة الملك عبدالعزيز، رئيس اللجنة العلمية في المنطقة الغربية لأمراض الروماتزم الدكتور سامي محمد بحلس، ومشاركة أكثر من 20 طبيبًا سعوديًا من مختلف القطاعات وأساتذة جامعيين، واستشاريين، وأطباء وأساتذة من بريطانيا، ومصر.ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، بفندق الكراون بلازا جدة، إلى الاطلاع ومناقشة آخر ما وصل إليه العلم الحديث من طرق لتشخيص أمراض الروماتزم وعلاجها، وبالأدلة والبراهين المستندة على دراسات إكلينيكية، وآخر تطورات علاج مرض الروماتويد والذئبة الحمراء وهشاشة العظام، بغية الوصول إلى توصيات من بينها بدء العلاج المُبكّر لمرض الروماتويد وخصوصًا بدواء الميثوتركسات، وإضافة أدوية أخرى للعلاج يساعد للتحكم بالمرض، وأفضل الطرق لعلاج الذئبة الحمراء، وأهمية الغذاء والرياضة في علاج هشاشة العظام مع كيفية متابعة هذه الأمراض.وناقش المؤتمر, في يومه الأول من خلال عقد ورش عمل علاج هشاشة العظام، وكيفية إعطاء إبر في المفصل، واستخدام الأشعة الصوتية لتشخيص التهاب المفاصل، وكيفية عمل بحث علمي وكتابة ورقة علمية، ومستوى التطور، والتقدم الذي وصل له علم أمراض الروماتزم، للوصول للتشخيص المبكر للمرض وإعطاء العلاج الشافي - بإذن الله -، بهدف إيصال هذا التطور للأطباء بواسطة نخبة من الأطباء السعوديين من مختلف القطاعات، وأطباء عالميين.// انتهى //23:49ت م0286