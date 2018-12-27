جدة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله ـ على الثقة الملكية التي اقتضت تعيينه نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة.وأكد الأمير بدر بن سلطان أن تعيينه نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة مصدر فخرٍ واعتزاز، فهي المنطقة التي تحتضن أقدس بقعة على وجه الأرض؛ قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، كما تحوي بين جنباتها المشاعر المقدسة، ولعل خدمة قاصديها شرف لا يضاهيه شرف، منوهًا في ذات الوقت إلى أن العمل تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة فرصة سانحة لينهل من هذه المدرسة التي خدمت الوطن لأكثر من خمسة عقود في مختلف المجالات، فكان ولا يزال مرجعيةً إداريةً ناضجةً ذات حسٍ عميق، أثمرت عن ملامح التنمية التي تشهدها المنطقة اليوم، بفضل الله ثم بدعم القيادة وتوجيهات ومتابعة سموه، كما قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، مثمناً لسموه الأعمال الجليّة التي قدمها حين كان نائب لأمير منطقة مكة المكرمة .كما هنأ الأمير بدر بن سلطان، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمناسبة تعيينه أميراً لمنطقة الجوف، مقدماً في ذات الوقت شكره لنائب أمير الجوف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ولأهالي المنطقة، لما لمسه خلال توليه إمارة المنطقة من حُب وتعاون وحرص على النهوض بالمنطقة وتنميتها.وختم سموه بتوجيه رسالة لأهالي وأبناء المنطقة أكد خلالها أنه لن يدخر جهدًا في خدمتهم إنفاذًا لتوجيهات القيادة ـ حفظها الله ـ التي جعلت المواطن والاهتمام به أولوية لا حياد عنها، سائلاً الله أن يحفظ للمملكة العربية السعودية قيادتها وأن يديم عليها أمنها وأن يعينه على تحقيق آمال وتطلعات أهالي منطقة مكة المكرمة.// انتهى //23:53ت م0287