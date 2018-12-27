جدة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسيشارك نادي الباحة الأدبي الثقافي هذا العام في معرض جدة الدولي للكتاب بـ 13 اصدارًا جديدًا لتضاف إلى إصداراته السابقة التي تجاوزت 241 عنوانًا من إصدارات النادي.وفاز 16 إصدارًا من إصداراته بجوائز عربية ومحلية، حيث سعى النادي إلى استقطاب كبار الأدباء العرب لطباعة نتاجهم الأدبي في النادي، وكان لأبناء منطقة الباحة المبدعين نصيبهم بما يزيد عن الثلث من مجموع إصدارات النادي.كما أقام النادي أول مهرجان للقصة القصيرة على مستوى المملكة بحضور مايزيد عن 100 قاص وقاصة، كرم خلاله رموز القصة السعوديين، ومازال النادي يواصل نشاطاته المنبرية الأسبوعية، وملتقياته الخاصة بجميع فنون الثقافة من فن تشكيلي، وخط عربي، ومسرح و دورات تدريبية وورش عمل لتنمية المواهب الشابة .// انتهى //23:54ت م0288