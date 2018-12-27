بقيق 20 ربيع الأخر 1440 هــ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واساستقبل مهرجان "سفاري بقيق" بنسخته الثالثة، الزوار والسياح بعدد من الفعاليات التي بدأت بمنافسات سباق الهجن على كأس إمارة المنطقة الشرقية، ثم فعاليات المهرجان الرئيسة بافتتاح السوق وعروض الفرسان والهجانة والفعاليات الثقافية لتراث الصحراء "البادية"، وذلك بحضور محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي، ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبد الرحمن آل رقيب، ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المهندس عبداللطيف البنيان، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.وشهد اليوم الأول من مهرجان سفاري بقيق الذي يستمر مدة عشرة أيام على طريق "بقيق ـ صلاصل مشاركة فرقة من سلطنة عمان بعدد من العروض الشعبية لسكان الصحراء ومربي الإبل في السلطنة، وجذب الإيقاع والعروض العمانية زوار المهرجان.ورحب محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي، خلال جولته في موقع المهرجان بالزوار وبالأسر المنتجة المشاركة في السوق الشعبي، مقدمًا شكره للجهات المشاركة من جهات حكومية وخاصة، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي تقدمه الجهات الأمنية بالمحافظة داخل موقع المهرجان والتنظيم خارجه.ويستعد مهرجان سفاري بقيق لاستقبال الوفود السياحية من المقيمين الأجانب من داخل المنطقة الشرقية ومن خارجها ببرامج منوعة، تشمل جولة في المهرجان ورحلات السفاري بالسيارات وعلى ظهور الإبل داخل الصحراء .// انتهى //23:55ت م0289