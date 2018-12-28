الرياض 20 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واسفيما يلي السيرة الذاتية لمعالي الفريق سعود بن عبدالعزيز هلال الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه مستشاراً في وزارة الداخلية.تخرج معاليه من كلية الشريعة بالرياض وانخرط في العمل الأمني عبر دورة تأهيلية بدأ بعدها ضابطاً في الشرطة، وتولى بعدها قيادة العديد من الإدارات.عين بعد ذلك مديراً لدوريات الأمن في منطقة الرياض ثم مديراً للإدارة العامة لدوريات الأمن برتبة عميد.تولى قيادة شرطة منطقة الرياض في عام 1431هـ وتمت ترقيته إلى رتبة لواء واستمر حتى صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام.// انتهى //00:07ت م0291