النعيرية 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسافتتح محافظ النعيرية إبراهيم بن محمد الخريف، اليوم، مهرجان ربيع النعيرية في نسخته الثامنة عشر بعنوان "النعيرية موعدنا"، الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس الأول في مكتبه بديوان الإمارة، والذي تنظمه محافظة النعيرية بمشاركة عدد من الجهات، على مدى تسعة أيام.وفور وصول المحافظ قام بقص الشريط إيذانا بافتتاح المهرجان، ثم تجول في أرجاء المهرجان التي تضمنت أركان الأسر المنتجة، وأركان خيمة الترفيه، وأجنحة الجهات الحكومية، وأجنحة الجهات الخيرية، والمسارح الخارجية، واطلع على أنشطة وفعاليات المهرجان.بعد ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، بعدها شاهد المحافظ والحضور عرضًا مرئيًا عن المهرجان، ثم ألقيت قصائد شعرية، وقدم أوبريت بعنوان "يا وطني العظيم".عقب ذلك ألقى المحافظ الخريف كلمة، أشار فيها إلى دعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه للمهرجان، حتى وصل إلى هذا التطور وهذا المستوى المميز، وأصبح له مكانة على المستوى المحلي والخليجي ، جعلته معلمًا سياحيًا في المنطقة، مشيدًا بدعم حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - للقطاع السياحي الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبجهود اللجان المنظمة، والعاملين والمشاركين بالمهرجان، منوهًا بدعم المهرجان للأسر المنتجة.وأعرب الخريف عن الشكر الجزيل لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ببرامج وأنشطة المحافظة، وعلى دعمه ورعايته للمهرجان.حضر مراسم افتتاح المهرجان مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان، ورئيس بلدية النعيرية المهندس نايف الرجباني، ورؤساء اللجان المنظمة للمهرجان، وعدد من مسؤلي الجهات الحكومية والخيرية، وجمع من الأهالي.// انتهى //00:10ت م0292