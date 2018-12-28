الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد بن عبدالمحسن أبانمي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا لمؤسسة البريد السعودي، متمنيًا من الله العلي القدير العون والسداد لأداء الأمانة على الوجه الأكمل، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر للنهوض بقطاع البريد في المملكة إلى أرقى المستويات.وأعرب معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي عن سعادته لنيله هذه الثقة الملكية الغالية، مؤكدًا بأن توجه المؤسسة سيكون بإذن الله العمل الجاد نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بمكانة قطاع البريد في المملكة العربية السعودية، كونه أحد القطاعات المُمكنة لرؤية المملكة 2030، وتماشيًا مع احتياجات العصر لتوفير خدمات بريدية متطورة، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار عبر تطوير الخدمات البريدية المختلفة.وقال معاليه: إن تكليفه بهذه المسؤولية يضع على كاهله مسؤوليات أكبر للمساهمة في وضع بصمة واضحة في مسيرة البريد السعودي والتي تقودها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتقديم أفضل الخدمات البريدية التي ترتقي إلى تطلعات قيادتنا الرشيدة ـ حفظهما الله ـ، وتواكب التطور الكبير الذي تشهده مملكتنا الغالية في شتى المجالات في هذا العهد الزاهر.// انتهى //00:12ت م0293