جدة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسعقد الفريق التقني للأمانة العامة لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي اجتماعاً اليوم في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو، ترأسه منسق الأمانة العامة للجائزة، محمد الغماري ، وشارك فيه مدير التربية بالإيسيسكو نجيب الغياتي، والمشرف على مركز الإعلام والاتصال الدكتور المحجوب بنسعيد، ، والمشرفة على مركز المعلومات والتوثيق والنشر وفاء العلمي، ، و خبير بمديرية العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد المجيد طريباق ، ومساعد في أمانة الجائزة علي أقديم، ، ومهندس معلوماتي في مركز المعلومات والتوثيق والنشر وسيم بيرم .وخلال الاجتماع تمت دراسة الملاحظات والمقترحات الواردة في محضر اجتماع فريق عمل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية المنعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 24 ديسمبر الجاري، ومحضر اجتماع الفريق التقني للأمانة العامة للجائزة ، المنعقد في مقرالإيسيسكو بالرباط يوم 12 ديسمبر الجاري .كما تدارس المشاركون في الاجتماع الجوانب الفنية والأكاديمية و الإعلامية، الخاصة بالدورة الثانية لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي (2018-2019) ، حيث تم تقييم الإنجازات المحققة، ورصد الصعوبات المطروحة، كما تم تحديد عدد من الإجراءات التنفيذية لتطوير الأداء الفني والإعلامي للجائزة، التي ستعرض على الفريق الفني بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في إطار التشاور والتنسيق والتعاون المتبادل.// انتهى //00:24ت م0294