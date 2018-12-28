الدمام 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال بالتعاون مع برنامج (بادر) اليوم لقاء الشركات الناشئة بعنوان (كيفية التعامل مع الشركات المنافسة)، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.وأوضح رئيس المجلس عبدالله البريكان خلال اللقاء يهدف لنقل التجربة لرواد وشباب الأعمال، مبيناً أن لمجلس شباب أعمال غرفة الشرقية، دورًا متناميًا في تطوير رواد أعمال المستقبل، مبيناً أن العديد من الشركات الضخمة، بدأت كشركاتٍ ناشئةٍ وواجهت الصعوبات ذاتها التي تتعرض لها جميع الشركات الناشئة عند بدء أعمالها، ولكنها اليوم تحوُّلت إلى مراجع كبيرة في عالم?ريادة الأعمال?في جميع أنحاء العالم.ويأتي هذا اللقاء ضمن أولى اللقاءات التي تعقد غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال مع برنامج (بادر) لحاضنات ومسرعات التقنية تنفيذا لاتفاقية التعاون التي وقعت مؤخرا، بهدف دعم رواد الأعمال من أبناء المنطقة الشرقية بالبرامج والأنشطة المُتخصصة.// انتهى //00:41ت م0296