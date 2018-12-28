مكة المكرمة 20 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واسأكد معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، أن الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت اليوم، تجسد النظرة الحكيمة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - وحكومته الرشيدة، الهادفة إلى التطوير والتحديث المستمر في قطاعات الدولة المختلفة لاسيما تطوير منظومة العمل داخل الأجهزة الحكومية، انطلاقا من إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ مروراً بتعيين عدد من أمراء المناطق ونوابهم، ووزراء القطاعات، والمؤسسات، واستحداث العديد من الهيئات الحكومية، كهيئتي الفضاء والمعارض، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، ويحقق رؤية المملكة 2030م، وصولًا لمستقبل وطني زاهر وتنمية مستدامة.وأوضح معاليه أن الأوامر الملكية الكريمة ستشكل بإذن الله تعالى نقلة نوعية في منظومة العمل الوطني، وبما يعزز مصالحه العليا نحو التطوير والتحديث والتكامل للإسهام في رفاهية المواطن الكريم، ومشاركته الفاعلة، ودوره في خدمة وطنه ومجتمعه، وإظهار الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري الإقليمي والدولي.وسأل معالي مدير جامعة أم القرى الله سبحانه أن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه وازدهاره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.// انتهى //00:57ت م0298