المدينة المنورة 20 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واسنوه معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني بالأوامر الملكية التي صدرت اليوم، وما تضمنته تلك الأوامر من تجديد وتحديث في الأجهزة الحكومية، واستحداث لقطاعات جديدة ستسهم بإذن الله في تحقيق المصلحة العليا للدولة.وأكد معاليه أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تأتي لتسيير عجلة التنمية في البلاد، وإكمال تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة تجاه الوطن والمواطن.وأوضح أن استحداث هيئات جديدة كهيئة الفضاء، والهيئة العامة للمعارض، وهيئة المحتوى والمشتريات الحكومية، نابع من اهتمام القيادة الحكيمة بتطور المملكة العربية السعودية، ولحاقها بأحدث مستجدات العلوم التقنية، ومجاراتها للدول المتقدمة في هذا المجال، والمنافسة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والعلمية والسياسية.وأضاف معالي مدير جامعة طيبة أن الأوامر الملكية المتجددة تواكب التسارع الذي تشهده بلادنا في كافة قطاعات الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، ويؤكد حرص قيادتنا الرشيدة وتشديدها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير أفضل سبل الرعاية والرفاهية.ودعا الدكتور السراني الله التوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها.// انتهى //00:57ت م0299