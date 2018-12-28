الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.وأعرب سموه في تصريح له عن خالص تقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على ما يولونه من جهود من أجل خدمة هذا الوطن الكريم وشعبه الأبي، داعيًا الله العلي القدير أن يمدهما بعونه، وأن يسدد على طريق الخير خطاهما.// انتهى //02:17ت م0301