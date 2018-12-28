الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على مايولونه من جهود من أجل خدمة هذا الوطن المعطاء، وتحقيق الرفعة لأبنائه.وقال الدكتور عبدالله الموسى في تصريح له : إن الأوامر الملكية التي صدرت هذا اليوم تؤكد من جديد مدى حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على تحقيق المصلحة العامة للبلاد من خلال إعادة تشكيل نظام مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد، وبعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن صدور عدد من التعيينات، مبينًا أنها ستعرز بعون الله مسيرة التنمية التي تمضي فيها بلادنا وفق رؤية 2030.وأضاف أن الأوامر الملكية تبين النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - في السير بالبلاد نحو التطور و النماء من خلال النهوض بمستوى أجهزة الدولة بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، ويعزز من مكانتها، لتحقيق المستقبل الزاهر لها في مختلف المجالات.وسأل مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الله تعالى أن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.// انتهى //02:22ت م0302