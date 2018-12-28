نيويورك 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واستعافت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت يوم الخميس من خسائر حادة منيت بها في وقت سابق من الجلسة، لتغلق على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 19ر256 نقطة، أو 12ر1% ، ليصل إلى 64ر23134 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 45ر20 نقطة، أو 83ر0% ، ليصل إلى 15ر2488 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 14ر25 نقطة، أو 38ر0% ، ليصل إلى 49ر6579 نقطة.// انتهى //04:00ت م0304