الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسواصلت أمسيات الشعر الشعبي المنعقدة في إطار أنشطة المهرجان الوطني الثالث والثلاثين للتراث والثقافة تألقها ، في الأمسية الخامسه ( النسائية ) والتى أقيمت على مسرح قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وسط حضور جماهيري متميز استمتعوا بما جادت به قرائح الشاعرات بمساء جميل من مساءات جنادرية 33وكان عشاق الشعر على موعد مع الشاعرات.. عيدة الجهني ولولوه الدوسري من المملكة العربية السعودية، وسبيكه الشحي من البحرين، وزينب البلوشي من الإمارات .ورحبت في بداية الأمسية الإعلامية فوز عوض بالحضور والشاعرات، وقدمت تعريفا بالمشاركات بالامسية ، حيث قدمنا قصائد وطنية عبرت عن حس الإنتماء الوطني العميق ، وقصائد متنوعه بالتناوب بينهن لاقت استحسان ورضا الحضور .وفي نهاية الامسية كرمت عضوة لجنة الأدب الشعبي الدكتورة مريم خلف العتيبي المشاركات بالدروع التذكارية .// انتهى //04:03ت م0305