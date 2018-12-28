الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :إعادة تشكيل مجلس الوزراء لتحقيق رؤية 2030خادم الحرمين: المملكة تساند أفغانستان لتعزيز الاستقرارخادم الحرمين يأمر بإعادة تشكيل مجلس الوزراءالملك يعيد تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهدإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمانعبدالعزيز بن تركي رئيساً للهيئة العامة للرياضةفيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوفإنشاء الهيئة السعودية للفضاء وتعيين سلطان بن سلمان رئيساً لهاسلطان بن سلمان: توجيهات خادم الحرمين مكنت القطاعات من النموبدر بن سلطان نائباً لأمير منطقة مكةمنصور بن محمد بن سعد محافظاً لحفر الباطنأحمد الخطيب رئيساً للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيالإمارات تعيد فتح سفارتها فـي دمشـق بعد سـبع سنـواتتونس: تصاعد الأزمة والسبسي يدعو الجيش لرفع الجاهزيةالبشير: جملة من المخاطر والتهديدات تحيط بالأمة// يتبع //06:16ت م0003