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الجمعة 1440/4/21 هـ الموافق 2018/12/28 م واس
الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
إعادة تشكيل مجلس الوزراء لتحقيق رؤية 2030
خادم الحرمين: المملكة تساند أفغانستان لتعزيز الاستقرار
خادم الحرمين يأمر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
الملك يعيد تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد
إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان
عبدالعزيز بن تركي رئيساً للهيئة العامة للرياضة
فيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوف
إنشاء الهيئة السعودية للفضاء وتعيين سلطان بن سلمان رئيساً لها
سلطان بن سلمان: توجيهات خادم الحرمين مكنت القطاعات من النمو
بدر بن سلطان نائباً لأمير منطقة مكة
منصور بن محمد بن سعد محافظاً لحفر الباطن
أحمد الخطيب رئيساً للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
الإمارات تعيد فتح سفارتها فـي دمشـق بعد سـبع سنـوات
تونس: تصاعد الأزمة والسبسي يدعو الجيش لرفع الجاهزية
البشير: جملة من المخاطر والتهديدات تحيط بالأمة
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