وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( الارتقاء هدفنا ): تقاس صحة الأمم بحيويتها، وتكيفها مع المتغيرات - وهي بالغة السرعة في عالم اليوم -، وقدرتها على قياس أداء الأجهزة الحكومية المختلفة بشكل دوري، لمتابعة حجم المنجز وما تحقق من الأهداف المرسومة، وتعديل المسار عند الحاجة.وبينت : في هذا الإطار تندرج سلسلة الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت يوم أمس، لتتتابع مسيرة الإصلاحات الهيكلية لجميع أجهزة الدولة، بما يكفل تحقيق أهداف رؤية 2030، والارتقاء بالأداء الحكومي وصولاً لتحقيق مستهدفات الرؤية وفي القلب منها تحقيق تطلعات المواطنين،وتحسين جودة الحياة في مختلف المرافق، وفي هذا الصدد تعكس إعادة تشكيل مجلس الوزراء كإجراء قانوني دوري مصداقية الدولة والتزامها بالأنظمة المعنية.وأوضحت : تمثل حزمة الأوامر الكريمة الأخيرة استمراراً لنهج القيادة في تعزيز ودعم السلطة التنفيذية لزيادة قدرتها على إنجاز أهداف رؤية 2030 كهدف استراتيجي، وكذلك ترسيخ الحوكمة في كافة أعمال الدولة، غير أن العنوان العريض لهذه الأوامر وما سبقها من قرارات سامية تصب في الاتجاه ذاته هو «التقويم المستمر»، في السعودية الجديدة، ليس ثمة مجال للتراخي، البصمات يجب أن تظهر بسرعة في أي عمل تتم قيادة دفته، السيرة الذاتية أو العلاقات لن تغني عن ضعف المخرجات، أو بطء وتيرة التطوير المنوط بإدارة معينة.وأخبرت : تدرك القيادة الرشيدة أن طريق الإصلاح طويل ويستدعي استمرار عملية التقويم والمتابعة في إطار عملي قائم على معطيات ملموسة، وعلى رصد مؤشرات قياس الأداء المؤسسي، بما يكفل دقة التقييم، ويرسي مبدأ المحاسبة المستمرة، الأمر الذي يدفع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لبذل طاقاتها القصوى، والعمل الدؤوب على تطوير آلياتها وخططها بما يمكنها من رفع مستوى أدائها.واختتمت بالقول تمضي المملكة بثقة نحو رؤيتها المستقبلية، تتوخى في نهجها الجديد تجويد العمل الحكومي بما يحقق المعايير العالمية، ويرتد إيجاباً على سائر قنوات التنمية، والرابح الأول في مسيرة التطوير المستمرة، هو المواطن الذي جعلته رؤية 2030 الركيزة الأساسية لبرامجها وأهدافها الآخذة في التحقق باكراً.// يتبع //06:17ت م0004