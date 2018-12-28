طوكيو 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 91ر94 نقطة ، أو 47ر0% ، ليصل إلى 71ر19982 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 67ر9 نقطة، أو 64ر0% ، ليصل إلى 96ر1491 نقطة.// انتهى //07:24ت م0008