طرابلس 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسواصلت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بتعرض معسكر اللواء العاشر التابع للجيش "تراغن" جنوبًا، إلى هجوم مسلح من قبل المعارضة التشادية المسلحة أسفر عن مقتل ضابط برتبة مقدم وإصابة 7 وخطف 9.وركزت على إدانة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا عسكريًا بمنطقة تراغن جنوب البلاد، واستنكاره الهجوم الذي قامت به عصابات من المرتزقة بمنطقة "تراغن"، ودعوته للاستجابة المتكررة للإسراع بتوحيد صف وجهود كل القوى العسكرية.وبينت صحف الجمعة إدانة مجلس النواب كذلك، الهجوم الإرهابي، واستنكاره بأشد العبارات الهجوم الجبان لمرتزقة المعارضة التشادية على مقر اللواء العاشر بالبلدة، الذي راح ضحيته قتيل وعدد من الجرحى، ودعوته أبناء الوطن بالوقوف صفًا واحدًا للتصدي لعصابات المرتزقة والجماعات الإرهابية.ونقلت تأكيد الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أن منطقة الكفرة تعتبر نقطة ساخنة لعمليات التهريب، ودعوته أهالي المنطقة لمساعدة القوات المسلحة على منعه.وبينت الصحف تصريحات وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، وتأكيده استعداد المملكة المغربية لاستقبال جرحى الانفجار وعلاجهم بالمستشفيات المغربية الناجمة عن استهداف مقر وزارة الخارجيةالليبية.وعرجت صحف ليبيا على إدانة وزارة الخارجية اليابانية، الهجوم الإرهابي الانتحاري الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس الثلاثاء .// انتهى //08:56ت م0010