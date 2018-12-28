هانوي 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسلقي أربعة عمال حتفهم جراء تسرب غاز من محطة للطاقة الحرارية جنوب فيتنام.وأفادت وسائل إعلام فيتنامية اليوم، أن العمال كانوا ينظفون خزان مياه من ترسيبات طينية في شركة "دوين هاي ثيرمال باور" في إقليم ترا فينه عندما أصيبوا بالإغماء فجأة.وتم إعلان وفاتهم بعد نقلهم إلى مستشفى حيث رجح تحقيق أولي أن العمال لقوا حتفهم خنقًا بسبب تسرب غاز من محطة ضخ بالمنشأة.// انتهى //09:09ت م0012