طرابلس 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأصدر مجلس الأمن الدولي مساء أمس، بيانًا حول الهجوم على وزارة الخارجية في العاصمة الليبية طرابلس، أدان فيه بأشد العبارات الهجوم واصفًا إياه بالعمل الإرهابي الشنيع والجبان.وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا، والشعب الليبي كافة، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين.وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشددين على ضرورة تحميل مرتكبي أعمال الإرهاب هذه ومنظميها ومموليها، المسؤولية وتقديمهم للعدالة، وحثوا جميع الدول وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع حكومة الوفاق الوطني وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد.وكرر المجلس التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها وأينما ارتكبت وأيًا كان مرتكبوها.// انتهى //09:15ت م0013