الجنادرية 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واساستقبل جناح وزارة الحج والعمرة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، الزوار بهدية ماء زمزم المبخر، إلى جانب تقديم القهوة العربية والتمر، في ضيافة سعودية أصيلة تعبر عن الكرم والجود ا.ويبرز الجناح الذي ضم العديد من الأقسام والبرامج التابعة لوزارة الحج والعمرة، مجموعة من الخدمات الإلكترونية والمنصات الذكية والتقنيات المتطورة، لتي تجسد جهود الوزارة في دعم تحقيق رؤية المملكة 2030، وتسهم في تأدية الوزارة مهامها على أتم وجه وفق أحدث المعايير العالمية، والبرامج التطوعية التي تتيح الفرصة للزوار للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، كما يحتوي الجناح على الكثير من الفعاليات والبرامج الهادفة التي تمنح للزوار المتعة والإثارة.ولفتت مشاركة وزارة الحج والعمرة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة زوار المهرجان بما تقدمه من خدمات تقنية متطورة جعلت المشاهد يعيش الأجواء الروحانية في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة.ويتنقل الزائر في الجناح عبر تقنية ثلاثي الأبعاد 3D في أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة متجولين بين الخدمات والتجهيزات التي وفرتها القيادة الرشيدة لزوار الأراضي المقدسة على مدار العام، إلى جانب تعريف الزائر ببصمة العين واليد المستخدمة في نقل البيانات للحجاج والمعتمرين بأسهل الطرق واستقبال الزائرين،// انتهى //09:51ت م0015