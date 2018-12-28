القاهرة 21 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، إعراب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تطلعه لبناء دولة حديثة تحقق آمال المصريين وتواكب سير الحضارة وتوفر مستقبلًا مشرقًا للجيل الحالي والأجيال المقبلة.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على بناء 1450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.وسلطت صحف الجمعة في الإطار ذاته، على دعوة فرنسا لإسرائيل، إعادة النظر في الموافقات التي صدرت مؤخرًا لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، واعتبارها ذلك خرقًا للقانون الدولي.وعرجت على الوضع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى مقتل وإصابة 14 شخصًا إثر هجوم جماعة مسلحة تشاديه لمعسكر القوات الموالية للجيش الليبي جنوب البلاد.وتطرقت إلى الآلية التي قدمها المبعوث الأممي لليمن باتريك كاميرت، لانسحاب المليشيات الحوثية من موانئ محافظة الحديدة شمال غرب اليمن والمدينة خلال مهلة أقصاها الثلاثاء المقبل طبقًا لاتفاق السويد.ونشرت إعلان دولة الامارات العربية المتحدة عودة العمل في سفارتها بالعاصمة السورية دمشق اعتبارًا من أمس.وأشارت إلى المباحثات التي أجراها الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل، تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين.وتحدث صحف مصر في متفرقات أخرى، عن إصابة شخصين إثر انفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة اليونانية أثينا.// انتهى //10:19ت م0017