شيكاغو 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأدت عاصفة إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وتأخير آلاف الرحلات الأخرى وسط الولايات المتحدة يوم أمس، حسبما ذكر موقع "فلايت اوير" لتتبع رحلات الطيران، الذي أفاد بتأخر أكثر من 6500 رحلة وإلغاء نحو 800 رحلة أخرى.وبحسب الأرصاد الجوية الأمريكية فإن هذه العاصفة التي أطلق عليها اسم "إيبوني" ستؤدي إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج والأمطار صباح اليوم. ويعد مطار (دالاس-فورت وورث) الدولي في تكساس الأكثر تضررًا مع إلغاء أكثر من 450 رحلة وتأخر 600 رحلة أخرى.// انتهى //10:26ت م0018