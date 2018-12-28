الجزائر 21 ربيع الاخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بقرارات الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس، مبرزة اعتماد ميزانية الدولة للعام 2019، وإنشاء قطب جنائي لمحاكمة المتورطين في الفساد وهدر المال العام، بالإضافة إلى قانون يسمح باستغلال الطاقة النووية للأغراض المدنية.محليا أيضًا.. لفتت صحف الجمعة إلى إعلان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على لسان رئيس البرلمان معاذ بوشارب عن اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها شهر أبريل المقبل.وأخبرت عن شن مسلحون من المعارضة التشادية هجومًا على ثكنة للجيش الليبي في منطقة تراغن جنوب البلاد، أسفر عن مصرع ضابط ليبي وإصابة 6 .وأنبأت عن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، بعد سبع سنوات من إغلاقها على خلفية اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري.وتحدثت عن زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب غير المعلنة للعراق من أجل تفقد القوات الامريكية، لافتة إلى أنها استغرقت 3 ساعات ولم يلتق خلالها أيًا من المسؤولين العراقيين.وفي متفرقات أخرى.. أشارت صحف الجزائر إلى أن السلطات المغربية تمكنت من إلقاء القبض على العقل المدبر لعملية اغتيال السائحتين الأوروبيتين، في مدينة مراكش.// انتهى //11:01ت م0020