الخرطوم 21 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية، بشارة جمعة أرور، أن جملة الوفيات التي حدثت خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات، بلغت 19 حالة وفاة من بينهم نظاميون.ونقلت عن وزير الخارجية المصري سامح شكري قوله: إنه نقل رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى نظيره السوداني عمر البشير، تؤكد على أهمية تحقيق الاستقرار في البلدين ومواجهة التحديات عبر العمل المشترك.وعرجت صحف الجمعة على انتقاد الاتحاد الأوروبي بشدة أمس، موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.ونشرت إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، أن مليشيا الحوثي مستمرة بخروقات وقف إطلاق النار بالحديدة.وركزت صحف السودان على إنقاذ البحرية الملكية المغربية في البحر الأبيض المتوسط ، 367 مهاجرًا معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء ، كانوا يحاولون بلوغ أسبانيا.// انتهى //11:04ت م0021