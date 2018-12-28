القاهرة 21 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسبلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 1ر4 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 7ر740 مليار جنيه.وانخفض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فتراجع مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 17ر1 فى المائة ليسجل مستوى 12984 نقطة، وهبط مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 65ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 674 نقطة، وسجل مؤشر/إيجي اكس 100/ انخفاضاً بنحو 86ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 1684 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 6ر2 مليار جنيه من خلال تداول 555 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 40ر85% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب غير العرب استحوذوا على 93ر7% والعرب على 67ر6%، بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 19ر4 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 70ر17 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.وخلص التقرير إلى القول، إن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغت 254 مليون جنيه، وأن اجمالي حجم التعامل على السندات نحو 262 ألف سند.// انتهى //11:06ت م0022