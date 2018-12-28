بيروت 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، إكتساء جبال لبنان الثوب الأبيض بسبب منخفض جوي عاصف غمر الثلوج على إرتفاع وصل الى حدود 1100، تسبب بإمطار غزيرة أدت الى تحرك الأنهار وتفجر الينابيع وبعض الأضرار المادية وإنقطاع في شبكات الكهرباء.وركزت على إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري عن دعم القاهرة للخرطوم في وقت تواجه الحكومة السودانية احتجاجات لارتفاع أسعار الخبز.فلسطينيًا.. تناولت صحف الجمعة موقف باريس الذي عبرت عنه وزارة الخارجية الفرنسية في بيان بدعوة إسرائيل لإعادة النظر بالبناء الاستيطاني في الضفة.وأوردت الصحف نبأ إعلان النيابة العامة السويدية، أن ثلاثة أشخاص من آسيا الوسطى تتم ملاحقتهم في السويدة بتهمة التحضير لعمل إرهابي.وأخبرت صحف لبنان عن سقوط جريحين بانفجار عبوة ناسفة أمام كنيسة وسط العاصمة اليونانية أثينا.// انتهى //11:13ت م0023