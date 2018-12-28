رام الله 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، إدانة الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة إلى جانب تصريحات الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، التي أكد خلالها أن الاستيطان غير شرعي وسيزول كما أزيلت مستوطنات غزة.وسلطت الضوء على قرار الحكومة الفلسطينية منع دخول الخضار والفواكه والدواجن الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، ردًا على اتخاذ الجانب الإسرائيلي قرارًا أحاديًا بمنع دخول الخضار والفواكه الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.وأولت صحف الجمعة اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تصعيد وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والتنكيل بالشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته بات يُهدد ثقافة السلام برمتها، وهو تدمير ممنهج لحل الدولتين، وتعميق لنظام الفصل العنصري.وأوردت تأكيدات مجلس الوزراء الفلسطيني، التزامه بتسهيل إجراء الانتخابات التشريعية وتوفير المتطلبات اللازمة لإجرائها بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، فور إعلان الرئيس محمود عباس عن تحديد موعدها.ونشرت الصحف خبر اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وواكبت صحف فلسطين نبأ تعهد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منع محاولة فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.// انتهى //11:30ت م0025