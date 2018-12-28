إسلام آباد 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، مساعي باكستان لتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والدول المجاورة والعمل على ضمان الأمن الإقليمي.واهتمت بتصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الذي أكد التزام باكستان بالجهود الجارية لدعم السلام في أفغانستان.وأخبرت صحف الجمعة عن إجراء باكستان اتصالات بالسلطات الهندية من أجل إعادة السجناء الباكستانيين في الهند إلى إسلام آباد.وتابعت تطورات حملة مكافحة الفساد المالي والإداري الجارية في باكستان والتي تطال كبار الشخصيات السياسية.وأشارت إلى عزم القوات البحرية الباكستانية على عقد تمارين مشتركة مع نظيرتها الكويتية في المياه الإقليمية الكويتية.أمنيًا.. أخبرت الصحف عن مقتل أحد رجال الشرطة الباكستانية وإصابة آخر بهجوم نفذه مسلحون مجهولون في مدينة كراتشي جنوب باكستان.وعرجت على تأثر النشاط العام في المناطق الوسطى من باكستان بسبب الضباب الدخاني الذي أثر على حركة السير وجدول الرحلات، وفي المناطق الشمالية التي تشهد موجة من الثلوج الكثيفة وتراجع درجات الحرارة.إقليميًا.. تناقلت صحف باكستان تطورات العاصفة الضبابية الكثيفة التي تشهدها الهند، وأدت إلى انعدام الرؤية في بعض المناطق وإصابة بعضها بشلل تام فى الحركة المرورية.// انتهى //11:32ت م0026