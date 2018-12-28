تونس 21 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ردود الأفعال الدولية المنددة بالهجوم الذي استهدف مقر الخارجية الليبية، مشيرة الى دعوة حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، المجتمع الدولي إلى رفع حظر السلاح عنها لدعمها في مواجهة المجموعات الإرهابية.وكتبت صحف الجمعة عن تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجملة من الانتقادات على خلفية قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا، مشيرة إلى اعتبار منتقديه أن المعركة أبعد ما تكون عن النهاية وأن الانسحاب يضع الحلفاء في مأزق.وتحدثت صحف تونس في سياق تقارير متفرقة عن إمكانية إرجاء السلطات الأفغانية مجددًا الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم لمدة شهرين لتفادي الفوضى التي شهدتها الانتخابات التشريعية في شهر أكتوبر الماضي، وترجيح المفوض الأوروبي جونتر اوتينجر تصويت البرلمان البريطاني لصالح اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في يناير القادم.// انتهى //11:37ت م0027