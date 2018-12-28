طوكيو 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأغلق مؤشر نيكاي الياباني منخفضًا في آخر أيام تداوله هذا العام الجمعة، مع تراجع الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة، مما قاد المؤشر إلى تسجيل أول خسارة سنوية في سبعة أعوام.وهبط نيكاي 0.31 % في ختام الجلسة إلى 20014.77 نقطة. وسجل المؤشر القياسي خسارة نسبتها 12.1 % في عام 2018، وهي أول خسارة سنوية منذ عام 2011، منهيًا بذلك أطول موجة مكاسب منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي.كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.50 % إلى 1494.09 نقطة، ومني بخسارة نسبتها 17.8 % خلال العام، وهي الأكبر منذ عام 2011.// انتهى //12:11ت م0028