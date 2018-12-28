كرمانشاه 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسضربت هزة أرضية بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختر، فجر الجمعة، محافظة كرمانشاه غرب إيران المحاذية للحدود مع العراق.أعلن ذلك مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بحسب وسائل إعلام محلية.وحدد المركز الهزة الأرضية على عمق 13 كم من سطح الأرض. ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء وقوع الزلزال.وكان زلزال بقوة 3ر7 درجات على مقياس ريختر ضرب اقليم كرمانشاه على الحدود مع العراق في نوفمبر عام 2017، مما اسفر عن مقتل 530 شخصًا وإصابة 7000.// انتهى //12:24ت م0029