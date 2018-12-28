عـدن 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واس

قُتل وأصيب أكثر من 40 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية في هجوم شنه الجيش الوطني اليمني، على مواقعها في صرواح غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش شنت هجومًا مباغتًا استهدف موقعًا للمليشيا الانقلابية في قلب جبهة صرواح، بحسب ما نقله موقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.

وذكر المصدر أن 10 من مسلحي الحوثي قتلوا في الهجوم وجرح 30 آخرين فيما لاذ الباقون بالفرار.

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12:28ت م

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