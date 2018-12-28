الرباط 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسواكبت الصحف المغربية الصادرة اليوم، الترتيبات و الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات المغربية خاصة في المدن السياحية استعدادًا لنهاية السنة الميلادية.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على بناء 1450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.وتطرقت صحف الجمعة إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي للعراق لتفقد قوات بلاده، وذلك في أول زيارة لمنطقة صراعات بعد عامين تقريبًا على توليه رئاسة البيت الأبيض، وعقب أيام من إعلانه عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.ولفتت في هذا الصدد إلى جملة الانتقادات التي ما زال يتعرض لها الرئيس الأمريكي على خلفية قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.وتناولت الصحف قصف الطيران الإسرائيلي لمناطق في سوريا.وتناقلت إدانة الخارجية اللبنانية للغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا من المجال الجوي اللبناني، وتأكيدها دعم حق سوريا في الدفاع عن نفسهاوفي أخبار متفرقة.. تحدثت صحف المغرب عن اصابة شخصين إثر انفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة اليونانية أثينا.// انتهى //12:31ت م0031