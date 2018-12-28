نيودلهي 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسذكرت الشرطة الهندية اليوم، أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حريق نشب بمبنى سكني في مدينة مومباي الهندية.وقالت مفتشة الشرطة إس.بي أهيري: إن الحريق بدأ في الطابق الـ 11 بالمبنى المكون من 15 طابقًا، بضاحية شيمبور أمس. وتمكنت أكثر من 12 سيارة من احتواء الحريق الذي استمر لنحو ثلاث ساعات، وتمت السيطرة عليه بحلول صباح اليوم. وتم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحريق.وتنتشر حالات الوفاة بسبب حوادث الحرائق في الهند وغالبًا ما تكون بسبب تردي إجراءات السلامة والحاجة إلى مخارج طوارئ.// انتهى //12:45ت م0032