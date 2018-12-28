الباحة 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-،أمس وما حملته من مضامين تهدف إلى تعزيز التنمية، والتطوير المستمر للوزارات والاستفادة من الكفاءات من أبناء الوطن لرفع مستوى الأداء وتحقيق التنمية لبلادنا .وأكد سموه أن القيادة أخذت على عاتقها العمل على تنمية هذه البلاد في شتى المجالات، مشيراً إلى أن تلك القرارات بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك المفدى وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة سمو ولي العهد تأتي ضمن المنظومة التطويرية الهادفة الى الارتقاء بالعمل في المجالات كافة .وبين أن إنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تعد من المشاريع التنموية الهادفة إذ ستوفر العديد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي، مشيداً بقرار إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وايضاً قرار إنشاء الهيئة السعودية للفضاء .وأفاد سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود أن القرارات الملكية جاءت لتواكب رؤية المملكة 2030، لمواصلة البناء والتنمية الشاملة لتحقيق الرفعة والازدهار والتقدم لوطننا الغالي وأبنائه، مؤكداً أن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - رعاهما الله - جعلت إنسان هذه البلاد أول اهتماماتها وحرصها على تحقيق رقي الوطن وأبنائه، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة.// انتهى //12:48ت م0033